"Самый важный симптом – не температура и кашель, а одышка", - главный пульмонолог РФ о COVID-19 Общество

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Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что одышка является самым важным симптомом тяжелой формы заболевания коронавирусом.

"Надо следить за своими ощущениями. Самый важный симптом – это не высокая температура и кашель, а одышка. Нехватка воздуха сигнализирует о более тяжелой форме заболевания. В этой ситуации необходимо обратиться за медицинской помощью с возможной госпитализацией", - сказал Сергей Авдеев.

Говоря об особой госпитальной терапии, пульмонолог уточнил, что она делится условно на три части. В антивирусной терапии пока не создана вакцина и используются с различным успехом известные препараты. Также применяется новый метод, направленный на устранение гипервоспалительного синдрома моноклональными антителами. И самый важный этап терапии — респираторная поддержка. Она включает в себя не только ИВЛ, но и все методы, которые используются на дореанимационных этапах: кислородотерапия, неинвазивная вентиляция и положение больного на животе.

Отвечая на вопрос о возможных легочных фиброзах после перенесенного заболевания COVID-19, Сергей Авдеев пояснил, что пока эта тема до конца не изучена. Легочный фиброз бывает после любого тяжелого воспалительного легочного процесса.

"Опыт наблюдения за пациентами, успешно вылечившимися от COVID-19, пока небольшой. И говорить, что обязательно присутствует легочный фиброз у излечившихся, мы пока не можем", - сказал специалист.

Кроме того, профессор подтвердил расхожую информацию о гендерной избирательности коронавируса. По его словам, женщины действительно болеют реже, чем мужчины, в процентном соотношении 60% к 40%. С точки зрения тяжести протекания болезни, у него пока определенных сведений нет.

А вот по поводу курильщиков имеются противоречивые данные. С одной стороны, по последним исследованиям, среди общего числа инфицированных - курильщиков меньше. С другой стороны, среди самых тяжелых, реанимационных, пациентов – их наоборот больше.

"Поэтому курение и COVID-19 – не совсем оформленная проблема. Мы ожидаем дальнейших исследований в этой области", - добавил ведущий пульмонолог Минздрава.

Между тем он отметил: легких пациентов с коронавирусом намного больше, чем тяжелых. И всех больных коронавирусом совершенно не обязательно госпитализировать. Большинство из них могут находиться дома и лечиться самостоятельно под наблюдением врачей.

Напомним, что по данным на утро 28 апреля, в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 1 663 человек, причем за прошедшие сутки подтверждено 89 случаев. Выздоровели и выписаны - 158 человек, девять человек – умерли.

Позже в правительстве региона сообщили о смерти заместителя главного врача нижегородской городской больницы №33 Алексея Аристова, который скончался 28 апреля также от коронавируса.