Месячник по благоустройству: свалку на ул.Старая канава ликвидировали в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Несанкционированную свалку ликвидировали на улице Старая канава в Нижнем Новгороде в рамках месячника по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сормовского района.

Всего с начала весны в районе уже вывезено свыше 900 кубометров мусора, в том числе, крупногабаритного.

Глава администрации Сормовского района Дмитрий Сивохин рассказал, что в этом году месячник проходит без традиционного участия горожан.

"По поручению мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова во время месячника мы наводим чистоту и порядок во всех районах нашего города. Однако режим повышенной готовности отразился на проводимой работе. Все субботники проходят в особом формате: работы производятся исключительно силами подрядных организаций", - подчеркнул глава района.

Как отмечают в администрации района, в период вынужденной самоизоляции объем отходов в частном секторе вырос на 20%. По словам специалиста по связям с общественностью АО "Управление отходами-НН" Дениса Вотинцева, с несанкционированными свалками сейчас борются и администрация, и региональный оператор.

"Крупногабаритные отходы относятся к твердым коммунальным отходам. Чтобы их вывезти, необходимо позвонить региональному оператору. Приедет машина и заберет ваши диваны и кровати или то, что вам необходимо выбросить. Не нужно оставлять подобный мусор на улице, во дворах. Это вопрос, прежде всего, самодисциплины", - подчеркнул Денис Вотинцев.

По данным администрации Сормовского района, с начала весны были ликвидированы несанкционированные свалки на улицах Островского, Ясной, Планерной и Щербакова.

Ранее сообщалось, что, по данным городского департамента благоустройства, из Нижнего Новгорода с начала месячника по благоустройству вывезли 31,1 тысяч кубометров мусора. В том числе 3,6 тысяч кубометров вывезено с кладбищ и мемориальных комплексов. Также в городе отремонтировано 8,6 тысяч квадратных метров покрытия дорог и тротуаров, 67 детских и девять спортивных площадок, ликвидировано 65 несанкционированных свалок, убрано 142 опасных аварийных дерева, отремонтировано 88 контейнерных площадок, вновь оборудована 21 площадка, установлено 112 урн. Кроме того, в районах города посадили 40 деревьев и очистили от мусора 6,2 тысячи квадратных метров газонов.

Напомним, Владимир Панов подписал постановление о проведении в Нижнем Новгороде месячника по благоустройству с 5 апреля по 15 мая. Мероприятия по уборке проводятся ежегодно с целью привести город в порядок после зимнего периода. Во время месячника главам районов города предписано организовать активную уборку и санитарную очистку территорий своего района. В 2020 году в условиях повышенной готовности месячник проходит без традиционного участия горожан.