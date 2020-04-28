"Артем Ефремов большой профессионал в спорте и бизнесе, всегда радеющий за результат", - Николай Ходов Спорт

"Артем Ефремов большой профессионал и в спорте, и в бизнесе, всегда радеющий за результат, имеющий хорошие контакты на федеральном уровне", - отметил генеральный директор биохимического холдинга "Оргхим", президент клуба МФК "Оргхим" Николай Ходов, комментируя назначение Артема Ефремова министром спорта Нижегородской области.

"Артема Аркадьевича я знаю давно. Он создал очень успешную базу подготовки спортсменов, с уклоном в сферу футбола, что близко нашей компании. Проекты, реализуемые им, всегда становились успешными, чувствовалось его личное участие в их подготовке на всех уровнях", - добавил он.

"Думаю, в это очень непростое время не стоит ждать каких-то прорывных результатов сразу. Но у Артема Аркадьевича есть все необходимые компетенции, чтобы задачи, поставленные перед ним губернатором, были реализованы", - считает Николай Ходов.