"Артему Ефремову удалось создать целостную систему развития спортивных мероприятий", - Владимир Афанасьев Политика

Президент МФС "Приволжье", президент федерации футбола Нижегородской области, лучший бомбардир в истории горьковского футбола Владимир Афанасьев прокомментировал назначение Артема Ефремова министром спорта региона.

"Артема Аркадьевича я знаю давно, еще с того времени, когда он приступил к работе в качестве менеджера спортивной базы "Изумрудное". В начале своей карьеры он делал большой упор на развитие футбола и массового спорта, при этом ему удалось не только блестяще развить эти направления, но и добиться высокого уровня проведения всероссийских, региональных соревнований и по другим видам спорта. Благодаря ему создана целостная система развития спортивных мероприятий по гимнастике, хоккею, баскетболу, мини-футболу. Артем Аркадьевич значительно повлиял на то, что гораздо больше людей были вовлечены в спорт, зажглись им. В этом его прямое участие и огромная заслуга.

Кроме того, работая руководителем спортивной базы, Артем Аркадьевич проявил себя как эффективный хозяйственник, уделяя большое внимание развитию инфраструктуры: при нем было построены несколько спортивных залов, бассейн, ледовый дворец, в целом оснащение базы достигло высокого современного уровня.

Артему Аркадьевичу Ефремову присуще умение находить контакт с людьми, четко организовать работу: он всегда выслушает каждого и постарается сделать так, чтобы команде было удобно и комфортно на соревнованиях. Он много работал с людьми, поэтому знает не только потребности отрасли, но и актуальные запросы нижегородцев.

Уверен, все эти качества помогут ему грамотно выстроить работу на столь ответственном посту и сделать много полезного для развития спорта в Нижегородской области", - сказал Владимир Афанасьев.