Нижегородцы оформили почти 6 млн заявок на выход из дома за апрель Общество

Нижегородцы оформили почти 6 млн заявок на выход из дома за апрель через сервис "Карта жителя Нижегородской области". Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

Механизм контроля за режимом самоизоляции был утвержден губернатором 2 апреля 2020 года. Подтвердить необходимость выхода на улицу нижегородцы могут несколькими способами, в том числе на портале "Карта жителя". Данный портал интегрирован в информационно-аналитическую систему "Центр управления регионом", основная задача которого — аккумулирование и анализ входящей информации от жителей из всевозможных источников (от звонков в экстренные службы до обращений в социальные сети) для принятия управленческих решений.

По словам Глеба Никитина, за прошедший месяц мобильное приложение "Карта жителя Нижегородской области" в AppStore скачали более 110 тысяч раз, в GooglePlay – более 450 тысяч.

"Как любой новый проект, который, так или иначе, затрагивает многих людей, "Карта жителя" получает различные отзывы. Мы прислушиваемся, конструктивные – берем в работу. Проект продиктован временем и необходимостью сделать максимум, чтобы заражений было как можно меньше. Здоровье людей – в основе всех действий сейчас", - подчеркнул Глеб Никитин.

Оформить заявку также можно по телефону: 8-800-4444-112. Для работодателей работает телефонная линия "Мой бизнес": 8-800-3012-994.

С 17 апреля нижегородцы стали получать "доброрубли" за ответственное отношение к самоизоляции. Бонусы начисляются за каждую самостоятельно оформленную и одобренную заявку на выход из дома, но не более чем за одну заявку в день. После окончания режима самоизоляции баллы, к примеру, можно будет обменять на билеты спортивных и культурных мероприятий, на скидки и бонусы.

Напомним, более 5,2 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции составлено в Нижегородской области за апрель.