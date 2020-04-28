Случаи заболевания коронавирусом не зарегистрированы в 6 районах Нижегородской области Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Случаи заболевания коронавирусом не зарегистрированы в шести районах Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе правительства региона 2 мая 2020 года, подтвержденных случаев заболевания нет в Варнавинском, Воскресенском, Княгининском, Ковернинском, Сокольском и Тонкинском районах.

По состоянию на 2 мая общее количество больных коронавирусной инфекцией составляет 2 443 человека, при этом 326 человек выздоровели, 14 человек умерли.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что прирост количества заражений напрямую связан с уровнем самоизоляции.

Количество заболевших в районах Нижнего Новгорода:

Автозаводский - 149 подтвержденных случаев

Канавинский - 199 подтвержденных случаев

Ленинский - 219 подтвержденных случаев

Московский - 78 подтвержденных случаев

Нижегородский - 217 подтвержденных случаев

Приокский - 107 подтвержденных случая

Советский - 149 подтвержденных случаев

Сормовский – 110 подтвержденных случаев.

Количество заболевших в районах и городских округах Нижегородской области:

Ардатовский - 57 подтвержденных случаев

Арзамасский (с учетом г.о.г Арзамас) – 21 подтвержденный случай

Балахнинский - 14 подтвержденных случаев

Богородский - 49 подтвержденных случаев

Большеболдинский район – 1 подтвержденный случай

Большемурашкинский - 1 подтвержденный случай

Борский - 46 подтвержденных случаев

Бутурлинский - 9 подтвержденных случаев

Вадский - 1 подтвержденный случай

Вачский - 8 подтвержденных случаев

Ветлужский – 1 подтвержденный случай

Вознесенский – 2 подтвержденных случая

Володарский – 16 подтвержденных случаев

Воротынский – 1 подтвержденный случай

Выксунский - 41 подтвержденный случай

Гагинский – 1 подтвержденный случай

Городецкий - 18 подтвержденных случаев

Д.Константиновский - 21 подтвержденный случай

Дзержинск - 68 подтвержденных случаев

Дивеевский – 226 подтвержденных случаев

Краснобаковский – 3 подтвержденных случая

Краснооктябрьский - 13 подтвержденных случаев

Кстовский - 61 подтвержденных случаев

Кулебакский - 67 подтвержденных случаев

Лукояновский - 2 подтвержденных случая

Лысковский - 5 подтвержденных случая

Навашинский - 17 подтвержденных случаев

Павловский - 190 подтвержденных случаев

Первомайский - 7 подтвержденных случаев

Перевозский - 2 подтвержденных случая

Пильнинский – 7 подтвержденных случаев

Починковский – 74 подтвержденных случая

Семеновский - 22 подтвержденных случая

Сергачский - 36 подтвержденных случаев

Сеченовский – 2 подтвержденных случая

Сосновский – 7 подтвержденных случаев

Спасский – 4 подтвержденных случая

Тоншаевский - 3 подтвержденных случая

Уренский - 4 подтвержденных случая

Чкаловский - 5 подтвержденных случаев

Шарангский - 5 подтвержденных случаев

Шатковский - 8 подтвержденных случаев

Шахунский - 26 подтвержденных случаев

Саров - 43 подтвержденных случая.