Случаи заболевания коронавирусом не зарегистрированы в 6 районах Нижегородской области

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Случаи заболевания коронавирусом не зарегистрированы в шести районах Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе правительства региона 2 мая 2020 года, подтвержденных случаев заболевания нет в Варнавинском, Воскресенском, Княгининском, Ковернинском, Сокольском и Тонкинском районах.
По состоянию на 2 мая общее количество больных коронавирусной инфекцией составляет 2 443 человека, при этом 326 человек выздоровели, 14 человек умерли.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что прирост количества заражений напрямую связан с уровнем самоизоляции.
Количество заболевших в районах Нижнего Новгорода:
Автозаводский - 149 подтвержденных случаев
Канавинский - 199 подтвержденных случаев
Ленинский - 219 подтвержденных случаев
Московский - 78 подтвержденных случаев
Нижегородский - 217 подтвержденных случаев
Приокский - 107 подтвержденных случая
Советский - 149 подтвержденных случаев
Сормовский – 110 подтвержденных случаев.
Количество заболевших в районах и городских округах Нижегородской области:
Ардатовский - 57 подтвержденных случаев
Арзамасский (с учетом г.о.г Арзамас) – 21 подтвержденный случай
Балахнинский - 14 подтвержденных случаев
Богородский - 49 подтвержденных случаев
Большеболдинский район – 1 подтвержденный случай
Большемурашкинский - 1 подтвержденный случай
Борский - 46 подтвержденных случаев
Бутурлинский - 9 подтвержденных случаев
Вадский - 1 подтвержденный случай
Вачский - 8 подтвержденных случаев
Ветлужский – 1 подтвержденный случай
Вознесенский – 2 подтвержденных случая
Володарский – 16 подтвержденных случаев
Воротынский – 1 подтвержденный случай
Выксунский - 41 подтвержденный случай
Гагинский – 1 подтвержденный случай
Городецкий - 18 подтвержденных случаев
Д.Константиновский - 21 подтвержденный случай
Дзержинск - 68 подтвержденных случаев
Дивеевский – 226 подтвержденных случаев
Краснобаковский – 3 подтвержденных случая
Краснооктябрьский - 13 подтвержденных случаев
Кстовский - 61 подтвержденных случаев
Кулебакский - 67 подтвержденных случаев
Лукояновский - 2 подтвержденных случая
Лысковский - 5 подтвержденных случая
Навашинский - 17 подтвержденных случаев
Павловский - 190 подтвержденных случаев
Первомайский - 7 подтвержденных случаев
Перевозский - 2 подтвержденных случая
Пильнинский – 7 подтвержденных случаев
Починковский – 74 подтвержденных случая
Семеновский - 22 подтвержденных случая
Сергачский - 36 подтвержденных случаев
Сеченовский – 2 подтвержденных случая
Сосновский – 7 подтвержденных случаев
Спасский – 4 подтвержденных случая
Тоншаевский - 3 подтвержденных случая
Уренский - 4 подтвержденных случая
Чкаловский - 5 подтвержденных случаев
Шарангский - 5 подтвержденных случаев
Шатковский - 8 подтвержденных случаев
Шахунский - 26 подтвержденных случаев
Саров - 43 подтвержденных случая.
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