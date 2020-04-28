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Происшествия

Монтажника из Выксы засыпало смесью из песка и щебня

06 мая 2020 13:57  [385] Происшествия

Фото: с сайта vestinn.ru

Государственная инспекция труда в Нижегородской области расследует несчастный случай со смертельным исходом, произошедший с 50-летним монтажником ООО "Производственно-строительная компания Артекс" (Выкса).

По информации сотрудников инспекции, 29 апреля этого года на территории АО "ВМЗ" производственно-строительная компания "Артекс" осуществляла строительство блока складов вспомогательных материалов. При производстве подготовительных работ строительного участка по прокладке пожарных водопроводных сетей произошло обрушение смеси из песка и щебня на монтажника. Работник погиб на месте происшествия.

Проводится проверка соблюдения норм охраны труда, устанавливаются причины несчастного случая.

Напомним, в апреле этого года групповой несчастный случай произошел на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде. Пострадали два маляра судокорпусного цеха (28 и 37 лет). Они занимались окраской поврежденных мест на крышках люковых закрытий одного из судов и упали со строительных лесов в трюм.

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