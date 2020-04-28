"Два с половиной года – это достаточный срок, чтобы оценить работу руководителя", – Николай Сатаев Политика

Городская Дума Нижнего Новгорода в ходе внеочередного заседания 6 мая 2020 года проголосовала за досрочное прекращение полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова. По мнению заместителя председателя городской Думы Николая Сатаева, необходимо продолжить вектор развития, намеченный Владимиром Пановым.

"Два с половиной года – это достаточно длинный срок, за который можно оценить работу руководителя. Для меня руководитель – это, прежде всего, хозяйственник, человек с характером, умеющий принимать решение в экстренной ситуации. Владимир Александрович проявил себя настоящим руководителем, например, в ситуациях, когда на город обрушивались снегопады", - сказал Николай Сатаев.

Он также отметил взаимодействие Владимира Панова с горожанами и правительством Нижегородской области.

"Как результат, мы видим позитивные изменения в финансировании Нижнего Новгорода. Это значительным образом отразилось и на жизни горожан. Например, дети-сироты начали получать квартиры. Работают программы по строительству детских садов, ремонту школ. Тот задел, который был создан Владимиром Пановым, должен получить развитие", - сказал Николай Сатаев.