"Панов всегда брался за решение самых сложных вопросов", - Дмитрий Соловьев Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Руководитель социоинженерной лаборатории "Генезис" Дмитрий Соловьев прокомментировал переход Владимира Панова на работу в федеральные органы власти.



"Я высоко оцениваю деятельность Владимира Панова на посту руководителя города Нижнего Новгорода. Хочу отметить формат коммуникаций, который им был выбран — это встречи с жителями, которые продолжались на протяжении всего периода. Встречи проходили в открытом формате, любой пришедший человек мог задать вопрос. Многие проблемы, которые были озвучены, действительно решались. Те изменения, которые были проведены – колоссальные: полная перестройка схемы маршрутов, смена подхода к развитию общественному транспорта. Я считаю, что в этой сфере городского хозяйства жителям города еще предстоит оценить тот колоссальный шаг вперед, который был сделан непосредственно во время руководства Владимира Панова", - сказал Дмитрий Соловьев.

"Новое назначение — это серьёзнейший международный проект, который стратегически важен для нашего государства. Я считаю, что это направление деятельности позволит Панову реализовать себя в полной мере, показать себя профессионалом в сфере государственного управления. Здесь будут важны качества Панова, которые он и показал в должности мэра: стратегическое видение и умение решать самые сложные задачи", - добавил он.