Прокуратура внесла представление руководству "Нижегородпассажиравтотранса"

Прокуратура внесла представление руководству МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре 12 мая 2020 года.
Ранее прокуратурой Нижегородского района проведена проверка в НПАТ по факту ДТП, которое произошло 5 марта этого года в Приокском районе: водитель автобуса совершил наезд на пешехода, переходящего регулируемый перекресток по пешеходному переходу. От полученных травм пешеход скончался в больнице.
В ходе проверки установлено, что работодателем не были обеспечены безопасные условия труда водителя, в результате чего он был вынужден систематически нарушать режим труда и отдыха.
По результатам проверки и.о. генерального директора МП "НПАТ" (исполняющий обязанности гендиректора – Никита Злобин) внесено представление, материалы проверки направлены в ОГИБДД для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности.
В апреле этого года сообщалось, что НПАТ переходит на "антикризисное" расписание.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+