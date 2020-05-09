Прокуратура внесла представление руководству "Нижегородпассажиравтотранса" Происшествия

Прокуратура внесла представление руководству МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре 12 мая 2020 года.

Ранее прокуратурой Нижегородского района проведена проверка в НПАТ по факту ДТП, которое произошло 5 марта этого года в Приокском районе: водитель автобуса совершил наезд на пешехода, переходящего регулируемый перекресток по пешеходному переходу. От полученных травм пешеход скончался в больнице.

В ходе проверки установлено, что работодателем не были обеспечены безопасные условия труда водителя, в результате чего он был вынужден систематически нарушать режим труда и отдыха.

По результатам проверки и.о. генерального директора МП "НПАТ" (исполняющий обязанности гендиректора – Никита Злобин) внесено представление, материалы проверки направлены в ОГИБДД для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

В апреле этого года сообщалось, что НПАТ переходит на "антикризисное" расписание.