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Общество

Нижегородцы могут рассказать о нарушениях со стороны МВД в ходе прямой телефонной линии

12 мая 2020 16:44  [80] Общество

Нижегородцы могут рассказать о допущенных нарушениях со стороны МВД в ходе прямой телефонной линии. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду.

Линия работает 13 мая 2020 года с 11:30 до 12:30 по телефону: 8 (831) 268-74-84.

Подполковник полиции, заместитель начальника управления МВД России по Нижнему Новгороду Павел Васильевич Сенин проведет прямую телефонную линию с населением по вопросам соблюдения учетно-регистрационной дисциплины и законности.

В течение часа нижегородцы смогут задать интересующие вопросы, касающиеся приема, регистрации и разрешения заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, а также о происшествиях в территориальных органах министерства внутренних дел России.

Напомним, более тысячи автомобилей проверено в Нижегородской области на пунктах въездного контроля.

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