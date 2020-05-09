Нижегородцы могут рассказать о нарушениях со стороны МВД в ходе прямой телефонной линии Общество

Нижегородцы могут рассказать о допущенных нарушениях со стороны МВД в ходе прямой телефонной линии. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду.

Линия работает 13 мая 2020 года с 11:30 до 12:30 по телефону: 8 (831) 268-74-84.

Подполковник полиции, заместитель начальника управления МВД России по Нижнему Новгороду Павел Васильевич Сенин проведет прямую телефонную линию с населением по вопросам соблюдения учетно-регистрационной дисциплины и законности.

В течение часа нижегородцы смогут задать интересующие вопросы, касающиеся приема, регистрации и разрешения заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, а также о происшествиях в территориальных органах министерства внутренних дел России.



Напомним, более тысячи автомобилей проверено в Нижегородской области на пунктах въездного контроля.