Более тысячи автомобилей проверено в Нижегородской области на пунктах въездного контроля Общество

За 11 мая органы исполнительной власти провели 1 956 профилактических бесед, составлено 88 протоколов. За сутки на пунктах въездного контроля в Нижегородскую область проверено 1 115 транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Всего, за период с 10 апреля по 11 мая, в Нижегородской области составлено 8 095 протоколов за нарушение режима повышенной готовности, 792 из них составили представители органов исполнительной власти.

За этот же период с жителями Нижегородской области сотрудники полиции, органы исполнительной власти и местного самоуправления провели 75 128 профилактических бесед об опасности нарушения режима повышенной готовности. Прогулявшись на детской площадке или по магазинам, человек может, сам того не подозревая, стать разносчиком коронавируса и заразить близких, для которых это заболевание окажется смертельно опасным: пожилых, людей с хроническими заболеваниями и пониженным иммунитетом.

Добавим, что более 120 тысяч жителей региона сдали тесты на коронавирус.

Отметим, что постепенное снятие ограничений в Нижегородской области возможно в течение второй декады мая, то есть до 20 мая. После принятия такого решения будут подписаны соответствующие изменения в Указ Губернатора "О введении режима повышенной готовности".