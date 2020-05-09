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Общество

Фотоловушки фиксируют нарушителей карантина в Выксе

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Фотоловушки фиксируют нарушителей карантина в Выксе. Об этом сообщается на сайте администрации Выксы Нижегородской области. Лесные камеры установлены на границах городского округа.

Информация с данных устройств направляется в правоохранительные органы.

"Гражданам, не соблюдающим режим карантина и в обход контрольных постов попадающим на территорию округа, грозит наказание в соответствии с действующим законодательством", - предупреждают в городском оперативном штабе по противодействию распространения инфекции.

Карантин действует в селе Починки (Починковский район), в Выксе, Павлове и рабочем поселке Тумботино (Павловский район), в Кулебаках и рабочем поселке Гремячево (г.о.г.Кулебаки), рабочем поселке Мухтолово (Ардатовский район) со 2 мая. В селе Дивеево карантин введен 25 апреля.

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