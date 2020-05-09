Месячник по благоустройству: более 9 тысяч кубометров мусора убрали в Советском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Более девяти тысяч кубометров мусора убрали в Советском районе Нижнего Новгорода в рамках месячника по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Мы продолжаем очищать территорию около контейнерных площадок от мусора, особенно в местах, где образовываются стихийные свалки. Всего планируем вывезти порядка 20 кубов", - сказал заместитель начальника управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Советского района Алексей Фурцев.

Он также добавил, что в частном секторе Советского района установили 25 контейнерных площадок для раздельного сбора мусора. На каждой из них по четыре контейнера: три – для пищевых и прочих отходов, один – для бумаги, стекла, пластика и металла. Есть дополнительный отсек для крупногабаритных отходов.

Заместитель директора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексей Краснов отметил, что любой выкинутый в неустановленном месте пакет с мусором порождает создание целой несанкционированной свалки, убирать которую приходится с помощью техники.

Он призвал горожан сознательно относиться к окружающей среде и сообщать в районные администрации о случаях незаконного складирования отходов.

Напомним, свалку на ул.Старая канава ликвидировали в Нижнем Новгороде в рамках месячника по благоустройству.