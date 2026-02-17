На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцев предупредили о резком ухудшении погоды на трассе М-12

Нижегородцев предупредили о резком ухудшении погоды на трассе М-12

Фото: Александр Воложанин

Госкомпания "Автодор" предупреждает водителей в Нижегородской области о резком ухудшении погоды на трассе М-12 "Восток". Непогода постепенно смещается с М-4 "Дон" в сторону М-12.

Осадки местами ожидаются на участке от Владимира до Казани. Днем и вечером снег прогнозируют в Башкирии, Пермском крае и Свердловской области.

Автомобилистам советуют по возможности отложить поездки или заранее учитывать погодные условия при выборе маршрута.

Если дорогу перенести нельзя, стоит снизить скорость, держать безопасную дистанцию и не совершать резких маневров и торможений.
Также водителям рекомендуют проверить техническое состояние машины и убедиться, что топлива достаточно.

На участке от Москвы до Казани задействовано около 230 единиц дорожной техники, более 130 из них — комбинированные дорожные машины.

Напомним, сильный снегопад пришел в Нижегородскую область и областной центр 16 февраля. Сообщалось, что может выпасть до 20 см снега.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Дороги М-12 Снег
