Нижегородцев предупредили о резком ухудшении погоды на трассе М-12

Госкомпания "Автодор" предупреждает водителей в Нижегородской области о резком ухудшении погоды на трассе М-12 "Восток". Непогода постепенно смещается с М-4 "Дон" в сторону М-12.
Осадки местами ожидаются на участке от Владимира до Казани. Днем и вечером снег прогнозируют в Башкирии, Пермском крае и Свердловской области.
Автомобилистам советуют по возможности отложить поездки или заранее учитывать погодные условия при выборе маршрута.
Если дорогу перенести нельзя, стоит снизить скорость, держать безопасную дистанцию и не совершать резких маневров и торможений.
Также водителям рекомендуют проверить техническое состояние машины и убедиться, что топлива достаточно.
На участке от Москвы до Казани задействовано около 230 единиц дорожной техники, более 130 из них — комбинированные дорожные машины.
Напомним, сильный снегопад пришел в Нижегородскую область и областной центр 16 февраля. Сообщалось, что может выпасть до 20 см снега.
