Тракторист-доброволец из Вачи спас дома от пожара Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Тракторист-доброволец из Вачи спас дома от пожара. Как сообщили в главном управлении МЧС России по Нижегородской области, за проявленный гражданский долг герой был награжден нагрудным знаком МЧС России "Участник ликвидации последствий ЧС".

Пожар сухой трав произошел в Вачском районе 25 апреля. Когда прибыло первое пожарное подразделение, происходило открытое горение травы и кустарника, огонь шел с западной стороны в направление деревни Шерстнино, происходило резкое усиление ветра (10-12 м/с), что способствовало быстрому распространению горения сухой растительности и создания угрозы д. Турбенево.

В тоже время сильное задымление увидел владелец собственного трактора он же и руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Константин Соколов, проживающий в деревне Федурино Вачского района. Мужчина прицепил плуг к трактору и выдвинулся к месту происшествия. По прибытию к месту пожара он увидел, что сухая трава полыхает на очень большой площади у д. Шерстино и д. Турбенево. Тогда Константин, не раздумывая ни минуты, опустил плуг трактора и произвел опашку населенных пунктов, создав минерализованную полосу.

В ликвидации тушения пожаров были задействованы 13 автоцистерн, 4 трактора, 2 легковых автомобиля, 1 вертолёт МИ-8, и 67 человек личного состава подразделений МЧС и добровольцев района.

В результате совместной работы подразделений Вачского и Павловского пожарно-спасательных гарнизонов, добровольцев района, в том числе и тракториста Константина Соколова под руководством сотрудников главного управления МЧС России по Нижегородской области, удалось избежать распространения огня на жилые дома.

Напомним, супругов Комшиловых из Ворсмы наградили медалью за спасение женщины из горящего дома.