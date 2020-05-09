Последние новости рубрики Общество
15 мая 2020 13:09  [444] Еще три нижегородца умерли от COVID-19, увеличив число скончавшихся до 40
15 мая 2020 12:17  [151] Объявлен конкурс на благоустройство парка "Швейцария"
15 мая 2020 11:58  [488] Нижегородцы продолжают нарушать режим изоляции, несмотря на административные протоколы
15 мая 2020 11:34  [152] Более 1,2 тысячи нижегородцев излечились от коронавируса
15 мая 2020 11:32  [128] Новые электрички ввели на маршруте "Нижний Новгород - Заволжье"
15 мая 2020 11:31  [206] Всего 5 903: еще 307 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области
15 мая 2020 10:58  [136] Почти 1,3 тысячи нижегородцев пострадали от укусов клещей с начала сезона-2020
15 мая 2020 10:14  [200] Правительству предложили ввести новое пособие для покупки масок и перчаток
15 мая 2020 09:56  [151] "Почти 134 тысячи жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус", - Глеб Никитин
15 мая 2020 09:10  [574] Подготовка коммуникаций для Ледового дворца началась в Нижнем Новгороде
Общество

Еще три нижегородца умерли от COVID-19, увеличив число скончавшихся до 40

15 мая 2020 13:09  [444] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Еще три нижегородца умерли от коронавируса COVID-19, увеличив число летальных исходов до 40. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, у погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.
По данным на 15 мая в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 5 903 человек, причем 307 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

Еще 1 240 нижегородцев уже излечились от инфекции.

Из общего числа заболевших 2 897 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инфекция
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph