Еще три нижегородца умерли от COVID-19, увеличив число скончавшихся до 40

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Еще три нижегородца умерли от коронавируса COVID-19, увеличив число летальных исходов до 40. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
По его словам, у погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.
По данным на 15 мая в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 5 903 человек, причем 307 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.
Еще 1 240 нижегородцев уже излечились от инфекции.
Из общего числа заболевших 2 897 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме.
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