Нижегородцам предложили принять участие в онлайн игре Госбанка на Покровке Культура и отдых

Нижегородцам предложили принять участие в онлайн игре Госбанка на Покровке. Об этом рассказали в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России. Отметим, что каждый год в мае банк отмечает очередной день рождения. В прошлом году, в честь 106-летия, традиционно были организованы экскурсии по банку.

Интерактивный квест в этом году становится альтернативой традиционному Дню открытых дверей в здании банка, который переведен в онлайн-формат из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.

Во время игры нижегородцы узнают, как изобретение XIX века защищает современные деньги, что общего у панно в здании Государственного банка на Большой Покровской и "Сикстинской Мадонны" Рафаэля, и сколько телег выдержат тысячу рублей мелочью. На эти и другие вопросы предстоит ответить участникам онлайн-игры "Секреты банковского терема", разработанной сотрудниками Волго-Вятского ГУ Банка России специально к всероссийской акции "Ночь музеев".

По сюжету игрок попадает в здание Государственного банка, где встречается с его призрачным обитателем – служащим банка начала ХХ века. Участнику нужно ответить на исторические вопросы об интерьере, фасаде банковского ансамбля или занимательных фактах о российских деньгах. На ответ дается всего 30 секунд.

Участников игры, дошедших до конца, таинственный провожатый пригласит на видеоэкскурсию по зданию, где они смогут рассмотреть знаменитые росписи по эскизам Ивана Билибина и узнать другие интересные факты об известном архитектурном памятнике Нижнего Новгорода.

Игра доступна по ссылке.