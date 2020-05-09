Фото: из соцсети ВКонтакте
Неизвестные вновь залили моющее средство в нижегородский фонтан. Как сообщается в группе соцсети ВКонтакте "Типичный Нижний Новгород", огромная пена образовалась в фонтане на Чёрном пруду.
Отметим, что за последние дни это уже второй случай. На прошлой неделе неизвестные залили моющие вещества также в фонтан на Чёрном пруду и в фонтан у станции метро "Заречная".
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