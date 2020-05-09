Суд признал книгу из колонии Борского района экстремистским материалом Происшествия

Суд признал книгу из колонии Борского района экстремистским материалом. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 19 мая 2020 года. Отметим, что в Борском районе находится одна исправительная колония № 11 (г.Бор) для осужденных - бывших работников судов и правоохранительных органов.

Прокуратурой Нижегородской области выявлен факт поступления в библиотеку исправительной колонии книги, в которой содержатся материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов. Кроме того, в ходе мониторинга сети интернет обнаружены интернет-ресурсы, на которых данная книга размещена для ознакомления в свободном доступе.

Прокуратура обратилась в суд.

Решением Борского городского суда данная книга признана экстремистским материалом. Сайты, на которых размещена книга, подлежат включению в единый реестр интернет-ресурсов, на которых обнаружены экстремистские материалы.

Решение вступило в законную силу.



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