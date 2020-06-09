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Политика

"Новые технологии облегчают нашу жизнь", - Артем Фоменков

10 июня 2020 15:28  [70] Политика

"Электронное голосование само по себе - это достаточно интересный пример цифровизации. Новые технологии приходят в нашу жизнь и облегчают ее", - уверен доктор исторических наук, доцент кафедры теории политики и коммуникации ННГУ им. Лобачевского Артем Фоменков.

"Хорошо, что цифровизация в Нижегородской области началась с вещей аполитичных, но общественно значимых. Опыт наработан уже достаточно большой, начиная с того, что за услуги ЖКХ люди самого разного возраста уже платят, не выходя из квартиры", - добавил он.

"Программа "Умный город" с "умными" остановками – это просто прекрасно, это большой шаг вперед. Все очень удобно, достойно, на уровне мировых стандартов. Хотя понятно, что "Умный город" не может снять все проблемные вопросы в управлении муниципалитетом, но, тем не менее, сделано в Нижнем Новгороде за последние годы немало, в том числе и бывшим мэром Владимиром Пановым. И развитие цифровизации было совершенно правильным решением. Рано или поздно мы должны были подойти и к электронному голосованию. В некоторых странах эта технология уже активно используется", - считает Артем Фоменков.

"То, что среди всех регионов именно Нижегородская область наряду с Москвой получила возможность опробовать этот инструмент, - большой плюс. Цифровизация постепенно и осторожно распространяется и на политический аспект нашей жизни, и это надо приветствовать.  Кроме того, у электронного голосования есть еще одно несомненное преимущество - безопасность для жителей в условиях пандемии коронавируса", - резюмировал он, комментируя вопрос голосования по поправкам в Конституцию РФ, инициированным президентом РФ Владимиром Путиным.

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