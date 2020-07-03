Сергей Илюшенькин ушел из больницы Арзамаса и пропал

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Сергей Илюшенькин ушел из центральной городской больницы Арзамаса "Дубки" и пропал. Об этом сообщает ПСЦ "Рысь".
Мужчина 1963 г.р. среднего телосложения, рост 182 см, волосы темно-русые с проседью, глаза голубые, на лбу шрам.
Был одет в темно-синие трико, бежевую футболку, обут в черные сланцы.
При себе у него был пакет с одеждой, телефон.
Мужчина передвигается с тростью.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, волонтеры просят сообщить по телефонам 8(831) 28-38-200 или 102.
Напомним, Мария Ефанова пропала также в Арзамасском районе несколько дней назад.
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