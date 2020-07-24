Нижний сегодня: главные события дня Общество

Стало известно число выявленных за сутки нижегородцев с коронавирусом

Сегодня – 24 июля, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 22 623 человек, причем 194 случая заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее – еще 202 новых случая.

Ежедневное число заболевших COVID-19 в Нижнем Новгороде остается самым высоким

По данным на 24 июля в Нижнем Новгороде зарегистрировано 10 887 жителей, у которых подтвержден коронавирус. Это на 84 человека больше, чем день назад.

Глеб Никитин рассказал об открытии спортзалов, кинотеатров и развлекательных центров

Сейчас очень много нижегородцев на странице губернатора в сети Instagram просят снять ограничение и разрешить работу данных объектов. В итоге губернатор региона Глеб Никитин официально прокомментировал свое решение пока не делать этого.

Еще меньше ограничений: в нижегородских парках начинают работать уличные кафе

Это очередное снятие ограничений в период действия пандемии коронавируса. Речь идет о работе открытых террас и веранд при нестационарных ресторанах и кафе в парках. Теперь в них можно продавать еду и напитки в промышленной упаковке.

Первая городская электричка совершила тестовую поездку в Нижнем Новгороде

Городские электрички начнут курсировать по Нижнему Новгороду в формате наземного метро ежедневно с 1 апреля. Всего предполагается 33 пары электричек (или 33 рейса). Расплачиваться за проезд можно транспортной картой "Ситикард" по городским тарифам.

Убившего и утопившего тело девушки в озере на Автозаводе подозревают в попытке изнасилования уже двух несовершеннолетних

34-летнего Юрия Чекановского ранее арестовали по подозрению в убийстве 21-летней Надежды Рысевой, с которой у него были близкие отношения. Позже стало известно, что Чекановский может быть причастен к изнасилованию несовершеннолетней девочки. Это произошло 11 лет назад. Сейчас стало известно, что мужчина пытался изнасиловать еще одну несовершеннолетнюю в 2013 году.

Мемориальный дом писателя Евгения Чирикова в Нижнем Новгороде выставлен на продажу

Администрации города и области не в состоянии выкупить этот дом для размещения в нем дома-музея писателя. Поэтому правнук писателя и выставил его на продажу.

Более 170 млн рублей будет направлено на газификацию сёл Нижегородской области

Средства позволят реализовать 13 проектов газоснабжения общей протяженностью свыше 70 км в населенных пунктах региона. Работы по строительству объектов газоснабжения ведутся в Ардатовском, Вачском, Городецком, Дальнеконстантиновском, Дивеевском, Краснооктябрьском, Пильнинском районах Нижегородской области.

Глеб Никитин пообещал запретить катание на лошадях по ул. Б.Покровской

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступает за гуманное обращение с животными.

Выкуп домашних свиней начался в трех районах Нижегородской области из-за угрозы АЧС

Выкупать животных у фермеров будут на территории, в которую входят населенные пункты Бутурлинского района и ряд населенных пунктов Большемурашкинского и Сергачского районов.

Полицейские нашли в нижегородском лесу 35 закладок наркотиков

Выяснилось, что закладки делали 21-летний и 18-летний жители Дзержинска . Проведенное исследование показало, что в закладках находился мефедрон общей массой более 500 граммов.

Работающие пенсионеры-нижегородцы в период пандемии могут продлить больничный до 9 августа

Нижегородцы в возрасте 65 лет и имеющие работу вправе продлить листки нетрудоспособности с 27 июля по 9 августа 2020 года. Такое решение касается пенсионеров, которые не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске.

Еще 26 московских б/у троллейбусов поступили в Нижний Новгород

Из них 10 доставили в троллейбусное депо № 1, 10 – в троллейбусное депо № 2 и 6 – в депо № 3. Еще 4 единицы скоро пополнят третье троллейбусное депо, их доставка ожидается до конца июля.

Перевозчиков Нижегородской области хотят освободить от транспортного налога

Льгота будет предоставлена организациям за налоговый период 2020 года, а индивидуальным предпринимателям – за налоговый период 2019 года (учитывая, что срок уплаты за 2019 год – не позднее 1 декабря 2020-го).

Крупным инвестпроектам в Нижегородской области хотят увеличить срок действия льгот

Действие закона распространится на инвестпроекты, признанные приоритетными в Нижегородской области. Объем инвестиций в проект должен составлять более 40 млрд рублей. Срок действия льготы по налогу на имущество, в случае одобрения проекта закона депутатами, может быть продлен до 20 лет, но не превысит срок окупаемости инвестиционного проекта с учетом ставки дисконтирования.

"Школы полного дня" откроют в Нижегородской области

Центры дополнительного образования будут включать в себя лабораторию технического моделирования и проектирования; робототехническую лабораторию; цифровую лабораторию по экологии; лаборатории туристско-краеведческой направленности, медиатворчества и декоративно-прикладных технологий, а также шахматную секцию и секцию игровых видов спорта.