Контроль в сфере такси усилят в Нижегородской области Общество

Депутаты Законодательного собрания региона поддержали проект постановления по итогам мониторинга закона "Об условиях осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Нижегородской области". Решение было принято на заседании 30 июля 2020 года.

Постановление направлено на усиление контроля в сфере такси.

Напомним, что проект федерального закона о госрегулировании сферы такси принят в первом чтении еще в 2018 году, в связи с чем по предложению комитета в Госдуму было направлено обращение Законодательного собрания о необходимости ускорения его окончательного принятия. Однако законопроект до сих пор находится на доработке.

Депутаты Заксобрания региона предлагают внести изменения в КоАП РФ в части значительного повышения размера штрафа за оказание услуг по перевозке такси водителем, не имеющим при себе соответствующего разрешения. Также предлагается внести изменения в федеральный закон для определения случаев досрочного внесудебного прекращения действия разрешения на осуществление деятельности по перевозке такси.

Кроме того, профильным комитетом подготовлен ряд рекомендаций правительству Нижегородской области. Предлагается на основе передового опыта субъектов Российской Федерации рассмотреть возможность внедрения цифровизации технологических процессов выдачи разрешений на осуществление деятельности такси в виде пластикового электронного носителя с идентификационной информацией и штрихкодом, позволяющих использовать электронные путевые листы.

Также в целях повышения качества и безопасности перевозок легковым такси предлагается заключить соглашения о взаимодействии с агрегаторами такси и диспетчерскими службами, одним из условий которых будет передача заказов только тем фрахтовщикам, которые имеют действующее разрешение по перевозке такси.

Кроме того, предложено определить размер платы за выдачу разрешения на работу такси в зависимости от количества лет, прошедших с года выпуска транспортного средства.

"В планах комитета - разработать проект регионального закона об установлении требования к цветовой гамме боковых поверхностей кузова легкового такси с учетом нанесения на борта светоотражающих полос желтого цвета. Это необходимо для идентификации легковых такси по отношению к иным транспортным средствам и созданию единого образа такси. Кроме того, рассмотреть вопрос об установлении максимального количества выдаваемых разрешений на деятельность такси. Наша задача создать такие условия в регионе, которые будут работать в интересах как предпринимателей, так и пассажиров", - отметил председатель комитета Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

Ранее он подчеркивал, что усиление контроля в сфере такси просто необходимо.