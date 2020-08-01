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Общество

Волонтеры разыскивают пропавшего в Нижнем Новгороде Салавата Сафиуллина

02 августа 2020 14:11  [64] Общество

Фото: ПСЦ "Рысь"

Волонтеры разыскивают пропавшего в Нижнем Новгороде Салавата Сафиуллина (1995 г.р.). Об этом сообщает ПСЦ "Рысь" .

Он ушел из дома по ул. Бурнаковской 31 июля. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: худощавого телосложения, рост 180 см, волосы сбриты, глаза голубые.

Был одет в голубую рубашку с коротким рукавом, черные спортивные штаны. Обут в белые кроссовки.

Особые приметы: порезы на руке.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, волонтеры просят сообщить по телефонам 8(831) 28-38-200 или 102.

Напомним, Наталья Пивоварова и Дмитрий Федотов пропали в Дальнеконстантиновском районе.

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