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Волонтеры разыскивают пропавшего в Нижнем Новгороде Салавата Сафиуллина (1995 г.р.). Об этом сообщает ПСЦ "Рысь" .
Он ушел из дома по ул. Бурнаковской 31 июля. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
Приметы: худощавого телосложения, рост 180 см, волосы сбриты, глаза голубые.
Был одет в голубую рубашку с коротким рукавом, черные спортивные штаны. Обут в белые кроссовки.
Особые приметы: порезы на руке.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, волонтеры просят сообщить по телефонам 8(831) 28-38-200 или 102.
Напомним, Наталья Пивоварова и Дмитрий Федотов пропали в Дальнеконстантиновском районе.
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