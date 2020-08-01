Полицейские оштрафовали более 500 шумных нижегородцев Общество

Полицейские оштрафовали более 500 шумных нижегородцев. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, в этом году сотрудниками полиции составлено более 500 соответствующих административных протоколов.

Ответственность за нарушения данной нормы закона предусмотрена статьей 2.1 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях и влечет предупреждение или штраф на граждан в размере от 500 рублей до 2 тысяч рублей. Если штраф не оплатить в срок, то сумма увеличивается вдвое.

По закону шуметь нельзя: в рабочие дни с 22:00 до 07:00 часов, а в выходные (субботу и воскресенье) и нерабочие праздничные дни – с 23:00 до 10:00 часов (за исключением периодов с 22 часов 31 декабря до 3 часов 1 января, с 21 часа до 24 часов 9 мая).

К действиям, нарушающим покой граждан и тишину, относятся: громкие выкрики, топот, свист, пение, скрип, использование музыкальных инструментов, стук, передвижение мебели, производство ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных работ, использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств, в том числе, установленных на транспортных средствах (или непосредственно в них), объектах в сфере организации досуга и развлечений, торговли, общественного питания, непринятие мер к отключению звукового сигнала сработавшей охранной сигнализации транспортного средства, использование пиротехнических средств.

Полицейские напоминают, что к объектам, на которых обеспечивается тишина и покой граждан, относятся: многоквартирные дома, жилые дома, дворовые территории; помещения и территории медицинских, образовательных организаций и иных организаций, оказывающих социальные, реабилитационные и оздоровительные услуги, услуги по временному размещению и (или) обеспечению временного пребывания граждан; садовые земельные участки.

Напомним, истязавший соседей музыкой и лошадиным ржанием нижегородец пойдет под суд.