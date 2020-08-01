Нижегородским медикам вручили "Карты героя" за борьбу с коронавирусом

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Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вручил медикам инфекционной клинической больницы №2, задействованным в борьбе с коронавирусом, сертификаты "Карта героя" в рамках празднования 799-ого Дня города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Они дают возможность бесплатного посещения музея, планетария и театра, подведомственных департаменту культуры городской администрации.
"Вы были на посту все эти месяцы, в ущерб свободному времени, часто в ущерб семьи. Надеюсь, что посещение театра или музея подарит вам хорошие эмоции и напомнит о том, что нижегородцы вам очень благодарны за ваш труд", – сказал Юрий Шалабаев.
Также сертификаты были вручены более 3,5 тысячам работникам медицинских учреждений Нижнего Новгорода.
Эстафету по вручению "Карты героя" поддержали, в том числе, представители мотоклубов.
"Я о коронавирусе знаю не понаслышке, он коснулся моей семьи и друзей. Сегодня в День города я поздравляю всех героев-докторов, которые борются с коронавирусом. Хочу пожелать им, прежде всего, здоровья, чтобы они себя берегли. Хочу пожелать им отличного настроения, и пусть они знают, что мы за них очень сильно переживаем", – отметила президент женского мотоклуба "Ночные валькирии" Галия Вельмовская, участвовавшая во вручении сертификатов.
Ранее агентство публиковало программу празднования Дня города Нижнего Новгорода.
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