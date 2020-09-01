Мертвого пенсионера нашли во время тушения пожара в многоквартирном доме на улице Гайдара в Дзержинске Происшествия

Мертвого пенсионера нашли во время тушения пожара в многоквартирном доме на улице Гайдара в Дзержинске.

Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, тревожный сигнал о ЧП на ул. Гайдара поступил в Центр управления в кризисных ситуациях 5 сентября в 05:44.

В результате пожара сгорела квартира на общей площади 30 кв.м. Найдено тело мужчины 1941 г.р.

Сейчас устанавливается причина возгорания.

Ранее сообщалось, что пожилой мужчина скончался во время пожара в многоквартирном доме в Навашинском районе.