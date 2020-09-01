Мертвого пенсионера нашли во время тушения пожара в многоквартирном доме на улице Гайдара в Дзержинске.
Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, тревожный сигнал о ЧП на ул. Гайдара поступил в Центр управления в кризисных ситуациях 5 сентября в 05:44.
В результате пожара сгорела квартира на общей площади 30 кв.м. Найдено тело мужчины 1941 г.р.
Сейчас устанавливается причина возгорания.
Ранее сообщалось, что пожилой мужчина скончался во время пожара в многоквартирном доме в Навашинском районе.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+