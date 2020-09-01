Птицекомплекс в Нижегородской области погасил более 1,2 млн рублей долгов по зарплате Общество

Птицекомплекс погасил долги по зарплате. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 7 сентября 2020 года.

Проверкой установлено, что у ООО "Птицекомплекс ВыксОВО" образовалась задолженность по заработной плате за май текущего года в размере более 1,2 млн рублей. Предприятие было должно 81 работнику.

В связи с этим городским прокурором директору организации внесено представление об устранении нарушений законодательства, а также в отношении руководителя юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

После вмешательства органов прокуратуры трудовые права работников организации восстановлены, долги погашены в полном объеме.

Ранее Россельхознадзор предостерег Сеймовскую птицефабрику из-за загрязнения участка куриным пометом.