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Общество

Птицекомплекс в Нижегородской области погасил более 1,2 млн рублей долгов по зарплате

07 сентября 2020 09:51  [60] Общество

Птицекомплекс погасил долги по зарплате. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 7 сентября 2020 года.

Проверкой установлено, что у ООО "Птицекомплекс ВыксОВО" образовалась задолженность по заработной плате за май текущего года в размере более 1,2 млн рублей. Предприятие было должно 81 работнику.

В связи с этим городским прокурором директору организации внесено представление об устранении нарушений законодательства, а также в отношении руководителя юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

После вмешательства органов прокуратуры трудовые права работников организации восстановлены, долги погашены в полном объеме.

Ранее Россельхознадзор предостерег Сеймовскую птицефабрику из-за загрязнения участка куриным пометом.

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