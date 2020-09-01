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Общество

Здание УФСБ - дом купца Кузнецова в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2020 году

07 сентября 2020 11:06  [87] Общество

Фото: с сайта google.maps

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Объект культурного наследия "Дом купца Кузнецова" (ул. Малая Покровская, 3/5) в Нижнем Новгороде будет капитально отремонтирован. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Управление федеральной службы безопасности России по Нижегородской области ищет подрядчика, который выполнит необходимые работы. Аукцион является закрытым по ст.111 закона №44-ФЗ, то есть его особенности устанавливаются правительством РФ.

Объем работ не сообщается. Известно только, что на них заложено финансирование из федерального бюджета на 2020 год в размере 6,9 млн рублей.

Подача заявок продлится до 11 сентября.

Напомним, в апреле был объявлен аукцион на подготовку проектно-сметной документации для капитального ремонта здания. Победитель на сайте госзакупок не сообщается.

СПРАВКА:                                                                                                                           

Дом купца Кузнецова является частью комплекса зданий управления ФСБ по Нижегородской области. В нем в 1918-1922 гг. размещалась Нижегородская губернская Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. В особняке работал её первый председатель Яков Воробьев, в честь которого позднее была названа улица.

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