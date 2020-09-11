Экономист банка "Открытие" Максим Петроневич прокомментировал ключевую ставку ЦБ РФ Бизнес

"По итогам заседания 18 сентября Совет директоров Банка России принял оставить ключевую ставку без изменений на уровне 4,25%", - сказал старший экономист аналитического управления банка "Открытие" Максим Петроневич.

"Как и ожидалось, решение было вызвано сочетанием трех факторов: близостью текущих темпов показателей базовой инфляции к целевому уровню роста потребительских цен (4%), активным восстановлением деловой активности, а также сохраняющимися рисками ослабления курса рубля на фоне усиления геополитических рисков и волатильности на мировых финансовых рынках. Не исключено, что определенную роль в решении сыграла и наблюдаемая сейчас активная трансформация структуры сбережений населения, вызванная сокращением ставок по рублевым вкладам", - пояснил он.

"Оценки инфляции Банк России оставил без изменения: на 2020 год они составляют 3,7-4,2%, прогноз на 2021 год составляет 3,5-4,0% и около 4,0% впоследствии", - напомнил специалист.

"Исходя из официальных оценок недельной инфляции по состоянию на середину сентября, в настоящие момент годовая инфляция составляет около 3,7% г/г (год к году, - прим. ред.). Оценка Открытия Research по инфляции на 2020 год составляет 3,9-4,4%, прогноз на 2021 год составляет 3,9%. Среднесрочные факторы снижения инфляции, связанные с снижением антикризисных государственных расходов и стабилизацией среднегодового курса рубля присутствуют, однако вероятность сохранения темпов роста потребительских цен вблизи целевого уровня в течение всего 2021 года мы оцениваем как высокую. В этом случае сценарий сохранения ключевой ставки на уровне 4,25% мы считаем приоритетным", - рассказал Максим Петроневич.

"В своем пресс-релизе Банк России не исключил возможность снижения ставки на последующих заседаниях. В то же время, среднесрочные ожидания денежного рынка, выраженные через разницу в ценах соглашений о будущей процентной ставке (FRA) и трехмесячной ставки Mosprime, предполагают, что в ближайшие месяцы Банк России не будет, ни снижать ставку, ни повышать ее", - считает экономист.

"Лишь долгосрочные ожидания рынка, выраженные через спред FRA 9x12 и Mosprime 3М пока по-прежнему закладывают повышение ставки на 12 б.п. Снижение ключевой ставки ниже уровня 4,00%, наш взгляд, возможно только в сценарии существенного ухудшения внутренней экономической динамики на фоне ограниченных рисков ослабления рубля (как в сценарии повторной волны коронавируса)", - добавил он.



Максим Петроневич также прокомментировал уровень инфляции.

"За последние 4 месяца наблюдется стабилизация темпов базовой инфляции на уровне 3,5% годовых (с устраненной сезонностью на уровне 3,7% годовых) – вблизи целевого уровня. С начала 2020 года годовой темп инфляции демонстрирует устойчивый повышательный тренд: по итогам августа инфляция составила 3,6% г/г по сравнению с 3,1% по итогам апреля и 2,3% г/г в феврале", - рассказал экономист.

"С одной стороны, данная тенденция наполовину обусловлена динамикой цен на плодоовощную продукцию, яйца и сахар, которые традиционно остаются волатильным компонентом индекса потребительских цен и которые во многом обусловили значительное замедление инфляции в 2019 году. В то же время, вклад этих компонент в годовой прирост ИПЦ в настоящий момент проходит вблизи верхней границы интервала, наблюдаемого с 2014 года (от -0,5 п.п. до +0,6 п.п.). Это означает, что дальнейшее ускорение инфляции за счет этого фактора можно рассматривать исключительно как временный эффект", - прогнозирует аналитик.

"С другой стороны, на другую половину ускорение инфляции связано с ускорением динамики базовой инфляции – с исключением из расчета цен на товары и услуги со значительным влиянием административного регулирования, а также сезонных и прочих факторов. Не подтвердились опасения, что темп роста базовой инфляции вновь замедлится до уровней второй половины 2019 года - начала 2020 года после его ускорения в марте-апреле на фоне ослабления рубля и ажиотажного спроса на продукты первой необходимости", - продолжил Максим Петроневич.

"С устранением сезонного фактора в мае-августе темп роста стабилизировался на уровне 0,31-0,32% м/м по сравнению с 0,18% м/м в течение июля 2019 года - февраля 2020 года. В пересчете на годовые темпы среднемесячный уровень составил около 3,7-3,8% в годовом выражении - вблизи цели Банка России, при этом устойчивый рост наблюдается во всех основных компонентах индекса цен", - отметил он.

"Учитывая восстанавливающийся спрос и ослабление рубля, по итогам года инфляция может составить 3,9-4,4%. В то же время, в 2021 году на динамику роста цен дезинфляционное влияние с высокой вероятностью будут оказывать снижение фискального стимула и динамика рубля: в 2021 году ожидается околонулевая динамика среднегодового курса рубля к доллару по сравнению с ослаблением более чем на 10% в 2020 году", - пояснил старший экономист аналитического управления банка "Открытие".

"Этот прогноз подразумевает, что негативная внешнеполитическая информационная повестка постепенно сойдет на нет, и к концу года под влиянием интервенций Банка России курс доллара снизится до уровня 73 руб./долл", - считает Максим Петроневич.

Еще экономист рассказал об изменении структуры сбережений.

"Все более важным фактором для выбора дальнейшей политики становится трансмиссия снижения ключевой ставки в сокращение депозитных ставок для населения и снижение притока депозитов во вклады населения. В опубликованном недавно проекте Основных направлений единой денежно-кредитной политики Банк России дал понять, что в базовом сценарии мягкая денежно-кредитная политика будет сохранена в 2021 года", - поделился специалист.

"Поскольку этот период полностью покрывает наиболее востребованный срок размещения средств в депозиты, то наблюдаемая тенденция снижения уровня ставок по депозитам населения получит свое продолжение", - добавил он.

"Так, на конец первой декады сентября уровень максимальной ставки среди Топ-10 банков опустился до уровня 4,4% (минус 0,2 п.п. к концу июля), и с тех пор, по крайней мере, один банк из этого числа, на 50 б.п. резко снизил свою ставку", - рассказал эксперт.

"Впрочем, по состоянию на июль прирост депозитов населения с исключением сезонности, валютной переоценки и прироста по счетам эскроу – оставался на нормальном уровне 0,5% м/м. Однако данные за август-сентябрь, которые есть в распоряжении регулятора, могут оказаться хуже, на фоне статистики по притоку средств населения на брокерские счета. В отсутствии достаточного притока средств физических лиц коммерческие банки могут вновь возобновить практику фондирования сначала за счет свободной ликвидности, а за тем за счет рефинансирования в Банке России под залог государственных ценных бумаг, которые в значительном объеме имеются на балансе банков", - подытожил Максим Петроневич.