Нижегородские власти обещали сохранить Дубравную от разработки песчаных карьеров Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Лыжная трасса на Дубравной в Нижнем Новгороде, где планировалась разработка песчаного карьера, будет сохранена. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в соцсети Instagram.

Он рассказал, что сейчас школа по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью занимается оформлением документов, чтобы получить этот участок в бессрочное пользование.

"Дубравная будет доступна для всех нижегородцев в полном объеме", - пообещал глава региона.

Напомним, что на территории лесного массива площадью 40 гектаров планировалось разместить песчаный карьер. Лицензию на его разработку выдали "Приволжскнедра". Ориентировочно, формовочные пески добывались бы там ближайшие 20 лет.

Ранее губернатор уже выражал позицию правительства Нижегородской области по данному вопросу.

В поддержку сохранения лыжной трассы нижегородцы создали петицию, которую на момент публикации подписало уже более 6 тысяч человек.