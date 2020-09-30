Пристрой к нижегородской школе №168 планируется открыть в 2021 году Общество

Пристрой к нижегородской школе №168 имени И.И. Лабузы в Канавинском районе планируется открыть в 2021 году. Об этом стало известно по итогам рабочего совещания 6 октября 2020 года по инициативе депутата Законодательного собрания Нижегородской области Артема Баранова, сообщили в пресс-службе регионального парламента. Пристрой рассчитан на 250 учеников.



В совещании также приняли участие депутат регионального парламента Марина Еменцева, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин, директор школы №168 Наталья Фомичева, представители администрации района и главного управления по капитальному строительству города Нижнего Новгорода.

В сентябре 2020 года во время личного приема к депутату Артему Баранову обратилась группа жителей микрорайона Сортировочный. Они рассказали, что уже несколько лет не может завершиться строительство пристроя к школе № 168.

В ходе выездного мероприятия его участники посетили строительный объект. При обсуждении проблематики вопроса было отмечено, что в мае 2017 года ООО "Гранит" приступил к работам по выполнению строительства пристроя к данной школе. Планировалось, что во вновь построенном здании будут не только учебные классы, но и современный спортивный зал, большая столовая. Но 2 сентября 2018 года администрация Нижнего Новгорода расторгла контракт с ООО "Гранит" из-за невыполнения сроков строительства. На момент расторжения договора, работы на объекте были выполнены на 18 %. На сегодняшний момент строительство приостановлено. Ведутся дополнительные работы по корректировке проектно-сметной документации объекта.

Тогда подрядчик объяснил причины расторжения контракта – он получил проектную документацию в полном объеме лишь спустя 14 месяцев после подписания муниципального контракта.

"Мы этот пристрой ждем практически четыре года. Ежегодно число учащихся у нас увеличивается на 75 человек. Само образовательное учреждение рассчитано на 600, но по факту на сегодняшний день в нем обучается более тысячи детей. Каждый год простоя строительства для нас критичен. Это значит, что еще больше детей будет учиться во вторую смену. Наша школа необычна тем, что у нас большой спектр дополнительного образования. Нам нужны кабинеты. А они запланированы в пристрое", - отметила Наталья Фомичева.

Как было озвучено в рамках совещания, 8 октября 2019 года с ОАО "Ивановопроект" был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проектной документации по строительству объекта. Стоимость выполнения работ 1,3млн рублей. Из них область – 1,1 млн рублей, город- 385,6 тысяч рублей. Средства остались, не использованы в связи с поздним проведением конкурсных процедур. На завершение работ в 2020 году выделено 746 тысяч рублей, из них область 559,5 тысяч рублей, город -186,5 тысяч рублей.

"Планируется, что в течение октября, как это предусматривает дорожная карта, будет завершено полное проектирование и получены все положительные заключения со стороны главгосэкспертизы, в том числе проект пройдет согласование на уровне федерации. Завершить строительство планируется в 2021 году", - сказал Сергей Злобин.

"Мы побывали на строительной площадке и задали все острые вопросы, которые интересуют жителей, родителей. Сегодня мы понимаем в каком направлении нам двигаться для того, чтобы этот пристрой был введен в эксплуатацию в кратчайшие сроки. По итогам встречи будет составлен протокол, где будут даны четкие указания администрации района, города и области. Мы с депутатским корпусом будем держать руку на пульсе и совершать такой комиссионный осмотр раз в 1,5-2 месяца, для того, чтобы обсуждать все появляющиеся вопросы", - отметил депутат Законодательного собрания Артем Баранов.