Олег Лавричев предложил заложить бюджетные средства на содержание парка "Швейцария" Политика

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев предложил заложить бюджетные средства на содержание парка "Швейцария" после благоустройства. Имеется ввиду формирование бюджета на 2021-2023 годы. Об этом он заявил в ходе круглого стола 7 октября 2020 года, сообщили в пресс-службе Гордумы.

"Задача депутатского корпуса – осуществляя контроль за производством работ, добиваться того, чтобы все было сделано в рамках утвержденного проекта. И конечно мы думаем о том, кто и как будет содержать этот парк в дальнейшем, после празднования 800-летия города. Такая большая зона культурного отдыха должна иметь понятные источники финансирования, чтобы сохранить те огромные вложения, которые будут в нее сделаны", - сказал Олег Лавричев.

Инициатором проведения круглого стола выступила рабочая группа Общественного совета парка при администрации Нижнего Новгорода. На обсуждение были вынесены вопросы развития и содержания инфраструктуры парка, формирования штатного расписания сотрудников, отвечающего задачам парка, а также организации на его территории общественного питания.

Руководитель рабочей группы Сергей Горин сказал, что хотел бы видеть в "Швейцарии" уборочную технику на электроприводе, на спортивных площадках должны бы работать тренеры, в зеленых зонах – садовники.

Участники круглого стола в числе прочих поставили вопрос о необходимости организации в парке велосипедных дорожек, зоны для пикников и ледового катка, которые будут востребованы у молодежи, а также использования для уборки и содержания парка экологически чистого транспорта.

"Если вспомнить историю, центральный парк города рождался как парк имени Ленинского Комсомола. В Приокском и Советском районах до сих пор живут люди, которые в 1950-х годах на комсомольских субботниках своими руками сажали здесь деревья. Поэтому хотелось бы, чтобы нижегородцы были довольны качеством проводимых здесь работ. Кстати, ветераны уже ознакомились с концепцией благоустройства и в общем оценили ее положительно. Они рады, что парк будет облагорожен и благоустроен, что в нем будет много пешеходных дорожек, функциональных зон и хорошее освещение. Объем работ большой и хочется, чтобы довольно сжатые сроки не отразились на их качестве", - отметил Олег Лавричев.