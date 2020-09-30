Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев предложил заложить бюджетные средства на содержание парка "Швейцария" после благоустройства. Имеется ввиду формирование бюджета на 2021-2023 годы. Об этом он заявил в ходе круглого стола 7 октября 2020 года, сообщили в пресс-службе Гордумы.
"Задача депутатского корпуса – осуществляя контроль за производством работ, добиваться того, чтобы все было сделано в рамках утвержденного проекта. И конечно мы думаем о том, кто и как будет содержать этот парк в дальнейшем, после празднования 800-летия города. Такая большая зона культурного отдыха должна иметь понятные источники финансирования, чтобы сохранить те огромные вложения, которые будут в нее сделаны", - сказал Олег Лавричев.
Инициатором проведения круглого стола выступила рабочая группа Общественного совета парка при администрации Нижнего Новгорода. На обсуждение были вынесены вопросы развития и содержания инфраструктуры парка, формирования штатного расписания сотрудников, отвечающего задачам парка, а также организации на его территории общественного питания.
Руководитель рабочей группы Сергей Горин сказал, что хотел бы видеть в "Швейцарии" уборочную технику на электроприводе, на спортивных площадках должны бы работать тренеры, в зеленых зонах – садовники.
Участники круглого стола в числе прочих поставили вопрос о необходимости организации в парке велосипедных дорожек, зоны для пикников и ледового катка, которые будут востребованы у молодежи, а также использования для уборки и содержания парка экологически чистого транспорта.
"Если вспомнить историю, центральный парк города рождался как парк имени Ленинского Комсомола. В Приокском и Советском районах до сих пор живут люди, которые в 1950-х годах на комсомольских субботниках своими руками сажали здесь деревья. Поэтому хотелось бы, чтобы нижегородцы были довольны качеством проводимых здесь работ. Кстати, ветераны уже ознакомились с концепцией благоустройства и в общем оценили ее положительно. Они рады, что парк будет облагорожен и благоустроен, что в нем будет много пешеходных дорожек, функциональных зон и хорошее освещение. Объем работ большой и хочется, чтобы довольно сжатые сроки не отразились на их качестве", - отметил Олег Лавричев.
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