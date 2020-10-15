"Знания и опыт Евгения Люлина будут востребованы в решении актуальных вопросов развития региона", - Валерий Осокин Политика

"На мой взгляд, Евгений Борисович Люлин является руководителем, который наделен огромным жизненным опытом. Он приходит на пост председателя Законодательного Собрания именно в тот момент, когда экономика региона находится в затруднительном положении из-за продолжающейся пандемии коронавируса", - отметил заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Валерий Осокин, комментируя избрание Евгения Люлина на пост председателя регионального парламента 29 октября 2020 года.

"На данный момент опыт Евгения Борисовича будет востребован как никогда. Не стоит забывать о том, что он прошел большой путь в реальном секторе экономики от ученика токаря на авиационном завод им. С. Орджоникидзе до первого заместителя губернатора. Замечу, что ни один вопрос экономического блока не оставался без его внимания. Это свидетельствует о том, что ему до сих пор близка тема развития экономического и промышленного потенциала нашего региона", - сказал Валерий Осокин.

"Кроме того, не могу не отметить тот факт, что Евгений Борисович прошел ту самую "школу управленцев" от начала и до конца. Я уверен в том, что его знания и опыт будут востребованы в решении актуальных вопросов развития региона", - резюмировал Валерий Осокин.