Нижегородцы смогут увидеть Меркурий ранним утром 10 ноября Общество

Фотография Меркурия, полученная с космического аппарата MESSENGER Фото: с сайта spacegid.com

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородцы смогут наблюдать Меркурий ранним утром 10 ноября 2020 года. Об этом сообщается в группе нижегородского планетария в соцсети ВКонтакте.

Планету можно будет увидеть невооруженным глазом. Для этого нужно за час до восхода Солнца посмотреть на небо в юго-восточном направлении. Отметим, что в этот день рассвет в Нижегородской области в 7:32. Меркурий будет виден низко над горизонтом.

(Меркурий внизу слева над деревьями, фото: Илья Сафрошин)

Напомним, покрытие Венеры Луной, называемое "шоу двух серпов", нижегородцы наблюдали в июне.