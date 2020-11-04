Нижегородцы смогут увидеть Меркурий ранним утром 10 ноября

Фотография Меркурия, полученная с космического аппарата MESSENGER
Фото:
Нижегородцы смогут наблюдать Меркурий ранним утром 10 ноября 2020 года. Об этом сообщается в группе нижегородского планетария в соцсети ВКонтакте.
Планету можно будет увидеть невооруженным глазом. Для этого нужно за час до восхода Солнца посмотреть на небо в юго-восточном направлении. Отметим, что в этот день рассвет в Нижегородской области в 7:32. Меркурий будет виден низко над горизонтом.
Напомним, покрытие Венеры Луной, называемое "шоу двух серпов", нижегородцы наблюдали в июне.
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