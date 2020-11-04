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Общество

Нижегородцы смогут увидеть Меркурий ранним утром 10 ноября

09 ноября 2020 18:23  [51] Общество
Фотография Меркурия, полученная с космического аппарата MESSENGER

Фотография Меркурия, полученная с космического аппарата MESSENGER

Фото: с сайта spacegid.com

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородцы смогут наблюдать Меркурий ранним утром 10 ноября 2020 года. Об этом сообщается в группе нижегородского планетария  в соцсети ВКонтакте.

Планету можно будет увидеть невооруженным глазом. Для этого нужно за час до восхода Солнца посмотреть на небо в юго-восточном направлении. Отметим, что в этот день рассвет в Нижегородской области в 7:32. Меркурий будет виден низко над горизонтом.

(Меркурий внизу слева над деревьями, фото: Илья Сафрошин)

Напомним, покрытие Венеры Луной,  называемое "шоу двух серпов", нижегородцы наблюдали в июне.

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