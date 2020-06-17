Шоу двух серпов: нижегородцы увидят покрытие Венеры Луной 19 июня Общество

Фото: с сайта московского планетария

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Покрытие Венеры Луной произойдет 19 июня. Об этом сообщается на сайте московского планетария.

Астрономы называют это событие - "шоу двух серпов" (большого Лунного и маленького Венеры). Венера на полчаса "спрячется" за диском Луны.

Наблюдать астрономическое шоу можно будет при ясной погоде высоко над южным горизонтом, правее (западнее) от Солнца.

Единого времени покрытия – нет. Как сообщает астрономический портал starwalk.space, наилучшее время для наблюдения покрытия Венеры Луной наступит с 07:20 до 09:00 по всемирному координированному времени. В Москве серп Луны начнет закрывать Венеру в 11:42. В Нижегородской области событие можно также увидеть в районе полудня.

Венера будет полностью закрыта Луной за четыре с небольшим минуты. Ее не будет видно около 35 минут.

"Покрытие Венеры можно будет увидеть только в телескоп, причем смотреть в него в область близкую к Солнцу опасно. Не рекомендовал бы это делать неспециалистам", - ранее отметил в разговоре с НИА Нижний Новгород старший научный сотрудник нижегородского планетария Алексей Киселев.

Ранее сообщалось, что четыре лунных затмения произойдут в 2020 году.