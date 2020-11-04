Нижегородские частные театры теперь тоже будут получать субсидии во время пандемии Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород

Частные театры и концертные залы, а также театральные студии Нижегородской области теперь тоже могут получать субсидии во время пандемии коронавируса.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, субсидии будут предоставляться из регионального бюджета. Средства предназначены для оплаты труда сотрудников и услуг ЖКХ.

Соответствующие изменения глава региона внес в Указ "О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции".

Отметим, что в Нижегородской области театры закрыты с 13 марта и по сегодняшний день в связи с действием ограничений из-за COVID-19. Ранее в региональном министерстве культуры НИА "Нижний Новгород" сообщили, что открытие нижегородских театров пока откладывается. Однако, вопрос прорабатывается с Роспотребнадзором.

Сегодняшние изменения в Указ также предусматривают продление сроков выплаты субсидий предприятиям, чья деятельность связана с услугами в сфере туризма, с размещением людей для временного проживания (гостиниц, санаториев, профилакториев, баз отдыха и т.д.), а также с народными художественными промыслами.

"Надеюсь, что это поможет предпринимателям и организациям в непростое время. Индустрии развлечений и туризма стали одними из самых пострадавших от распространения коронавируса во всем мире. Еще недавно мы рассчитывали, что сможем принять решения об открытии таких учреждений, но сейчас это не позволяет сделать санитарно-эпидемиологическая обстановка", - сказал Глеб Никитин.

Подать заявку на выплату региональных субсидий можно до 31 января 2021 года.

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