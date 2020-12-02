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Общественные обсуждения по проекту для дома по ул.Славянской пройдут в Нижнем Новгороде. Как сообщается на сайте администрации, на обсуждение представлен проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области относительно дома № по ул.Славянской.
Речь идет о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид "Религиозное использование" земельного участка под домом.
Подробнее с проектом можно ознакомиться в администрации Нижегородского района (ул.Пискунова, 1) с 30 декабря по 13 января (с 9 до 12 и с 13 до 17 часов), за исключением праздничных дней.
Свои замечания можно направить на почту по адресу: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru до 13 января.
Напомним, весной этого года дома в нижегородском квартале улиц Славянская-Студеная стали объектами культурного наследия.
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