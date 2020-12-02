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Общество

"Теплоэнерго" повышает температуру в котельных из-за резкого похолодания в Нижнем Новгороде

11 января 2021 09:56  [167] Общество

"Теплоэнерго" повышает температуру теплоносителя в котельных из-за резкого похолодания в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия 11 января 2021 года.

Персонал на котельных и теплопунктах продолжает работу в усиленном режиме.

В "Теплоэнерго" также предупредили, что если обнаружены неполадки на сетях теплоснабжения, не нужно предпринимать самостоятельных попыток их устранить.

Необходимо сообщить о проблеме по телефону горячей линии: 277-91-31 (круглосуточно) или через сайт: teploenergo-nn.ru (сервис "Сообщить о неполадке").

Ранее синоптики рассказали, по какой причине в Нижнем Новгороде на этой неделе температура воздуха упадет до -31°.

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