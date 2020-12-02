"Теплоэнерго" работало в праздники без серьезных повреждений на сетях Общество

"Теплоэнерго" работало в новогодние праздники без серьезных повреждений на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия 11 января 2021 года.

Работа котельных и тепловых пунктов проходила в штатном режиме. По данным предприятия, потребность в проведении аварийных работ в первую декаду 2021 года снизилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В выходные и праздники на всех объектах предприятия было организовано непрерывное оперативное дежурство, график которого был сформирован заранее и учитывал все возможные потребности в специалистах. Руководство АО "Теплоэнерго" в непрерывном режиме отслеживало оперативную обстановку и координировало действия сотрудников. Был усилен контроль за работой оборудования и состоянием тепловых сетей. Семь дежурных ремонтных бригад выходили в смену каждый день, пять дежурили каждую ночь. Им был обеспечен полный, заранее сформированный аварийный запас материалов.

"Оперативный персонал предприятия все новогодние каникулы работал в усиленном режиме, чтобы обеспечить тепло и комфорт в домах нижегородцев. Праздники прошли спокойно во многом благодаря большой работе, проделанной во время летне-осенней ремонтной кампании", - сообщил генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

В целом, по итогам 2020 года, благодаря замене теплосетей, повреждаемость трубопроводов в зоне действия предприятия снизилось на 12% в сравнении с 2019 годом. АО "Теплоэнерго" сформировало программу капитального ремонта на 2021 год, включив в нее участки сетей, показавших свою недостаточную надежность в 2020 году.

Напомним также, что "Теплоэнерго" повышает температуру в котельных из-за резкого похолодания в Нижнем Новгороде.