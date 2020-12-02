Суд обязал прекратить полномочия депутата из Воротынского района

Суд обязал досрочно прекратить полномочия депутата из Воротынского района. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 12 января 2021 года.
Ранее было вынесено решение по иску прокурора Воротынского района об обязании Совета депутатов г.о. Воротынский досрочно прекратить полномочия депутатов в связи с утратой доверия. Данное решение обжаловал сам депутат, но областной суд разделил позицию прокурора. Вынесенное судебное решение вступило в законную силу.
Причина возникновения конфликта интересов в том, что депутат является учредителем коммерческой организации, выполняющей ряд муниципальных контрактов с администрацией г.о. Воротынский. При этом депутат дважды в 2019 и в 2020 годах участвовал в голосовании по оценке деятельности местной администрации, скрыв свою личную заинтересованность, связанную с наличием договорных отношений между администрацией и принадлежащей ему фирмой.
За подобные нарушения антикоррупционным законодательством и предусмотрено досрочное прекращение депутатских полномочий.
Напомним, по другому делу главе администрации Воротынского района, обвиняемого в халатности при обеспечении жильем лиц из числа сирот, был назначен штраф в размере 200 тысяч рублей в октябре прошлого года.
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