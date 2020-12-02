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Массовая авария с участием девяти автомобилей произошла в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
ДТП случилось накануне вечером, 12 января, в Канавинском районе на Комсомольском шоссе у дома № 5.
Столкнулись сразу восемь легковых автомобилей и один грузовик. При этом, погибших и пострадавших нет, но движение транспорта было затруднено.
Напомним, накануне другой водитель сбил двух школьниц в Сормовском районе.
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