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Происшествия

Движение транспорта на Борском мосту восстановлено после ДТП с автобусом

13 января 2021 15:26  [94] Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Движение транспорта на Борском мосту восстановлено после ДТП с автобусом. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Оно было затруднено в течение нескольких часов из-за утренней аварии с участием легковушки и автобуса. В результате, автобус, стоящий на дороге, временно был технически неисправен. Образовались пробки. Движение на мосту регулировали сотрудники ГИБДД. В настоящее время дорога свободна.

Напомним, в этом ДТП пострадали пять пассажиров автобуса. Авария произошла на 15 км дороги Нижний Новгород-Киров в Борском районе. Водитель УАЗ не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ.

По информации регионального минздрава со ссылкой на Нижегородский территориальный центр медицины катастроф, пятеро пассажиров были осмотрены на месте и отпущены домой, в госпитализации они не нуждались.

Водитель УАЗ госпитализирован в Борскую ЦРБ с переломом предплечья.

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