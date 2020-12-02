Мобильные городки для водителей устанавливают вдоль основных трасс Нижегородской области

Мобильные городки жизнеобеспечения для водителей развертываются вдоль основных трасс Нижегородской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По информации ведомства, городки установят на наиболее опасных участках автодорог: в районе н.п. Ветчак на трассе М-7 "Волга" и рядом с д. Золотово в Борском районе на трассе Р-159. Причиной этому послужило резкое ухудшение погоды, а именно сильный снег, метель и порывы восточного ветра до 15 м/с. Такие погодные условия могут стать причиной заторов и аварий на дорогах.
"В составе мобильных городков есть все необходимое для оказания помощи водителям и пассажирам транспортных средств. Есть возможность зарядить телефон, связаться со своими родными и отдохнуть. В случае необходимости на месте могут оказать помощь во внештатной ситуации", - рассказали в МЧС.
Ориентировочно, техника для создания городков прибудет на место в 14:00-15:00.
Добавим, что сейчас на расчистку и обработку федеральных трасс Нижегородской области (М-7 "Волга", Р-177 "Поветлужье" и Р-158) выведено более 50 единиц спецтехники. Дорожные службы работают в усиленном режиме. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.
За прошедшие сутки для обработки дорог использовано 820 тонн противогололедных материалов.
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