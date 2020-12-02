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Общество

Мобильные городки для водителей устанавливают вдоль основных трасс Нижегородской области

14 января 2021 12:29  [90] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Мобильные городки жизнеобеспечения для водителей развертываются вдоль основных трасс Нижегородской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации ведомства, городки установят на наиболее опасных участках автодорог: в районе н.п. Ветчак на трассе М-7 "Волга" и рядом с д. Золотово в Борском районе на трассе Р-159. Причиной этому послужило резкое ухудшение погоды, а именно сильный снег, метель и порывы восточного ветра до 15 м/с. Такие погодные условия могут стать причиной заторов и аварий на дорогах.

"В составе мобильных городков есть все необходимое для оказания помощи водителям и пассажирам транспортных средств. Есть возможность зарядить телефон, связаться со своими родными и отдохнуть. В случае необходимости на месте могут оказать помощь во внештатной ситуации", - рассказали в МЧС.

Ориентировочно, техника для создания городков прибудет на место в 14:00-15:00.

Добавим, что сейчас на расчистку и обработку федеральных трасс Нижегородской области (М-7 "Волга", Р-177 "Поветлужье" и Р-158) выведено более 50 единиц спецтехники. Дорожные службы работают в усиленном режиме. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

За прошедшие сутки для обработки дорог использовано 820 тонн противогололедных материалов.

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