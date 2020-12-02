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Происшествия

Судимая за убийство жительница Шатковского района подожгла дом соседей

14 января 2021 14:15  [88] Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Судимая ранее за убийство жительница Шатковского района подожгла дом соседей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 14 января 2021 года, раскрыто дело о пожаре в частном доме в селе Паново.

В ходе осмотра места происшествия следователи предположили, что дом подожгли. Здание выгорело полностью.

Подозреваемой по этому делу стала 55-летняя соседка потерпевших.

Она рассказала, что у неё часто случались конфликты с хозяевами дома и другими жителями села Паново. С помощью зажигалки она подожгла сначала мусор около дома, чтобы от него загорелось и само строение. Мотивом совершения преступления стала обида на односельчан за постоянные конфликты.

В результате пожара никто не пострадал.

Обвиняемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

Напомним, сегодня стало известно, что другой нижегородец добровольно сдался полицейским. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, 44-летний мужчина сам пришел в отдел и рассказал, что на протяжении нескольких месяцев обманывал людей и похищал деньги.

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