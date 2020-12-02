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Происшествия

Режим ЧС введен в микрорайоне на Бору из-за проблем с газопроводом

15 января 2021 15:15  [100] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Режим чрезвычайной ситуации введен в микрорайоне "Серебряный" на Бору из-за проблем с газопроводом. Об этом сообщается в постановлении администрации городского округа.

Решение было принято в связи с падением давления на распределительном газопроводе. Из-за погодных условий существует угроза здоровью людей, проживающих в микрорайоне, отмечается в документе. 

Режим ЧС введен сегодня в 8:00 и будет действовать до особого распоряжения. 

Согласно документу, управление по делам ГО ЧС г. Бор должны заключить с филиалом ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" договор на проведение аварийных работ на газопроводе. В частности, речь идет о временной закольцовке газопровода до конца отопительного сезона. 

Контроль за проведением работ возложен на заместителя главы администрации Бора Александра Янкина.

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Теги:
Бор Газопровод ЧС
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