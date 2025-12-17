На 7 лет отправили в колонию экс-главу вещевого управления Минобороны РФ Происшествия

Бывший начальник вещевого управления минобороны России, полковник запаса Владимир Демчик, получил семь лет колонии по делу о взятке от экс-главы АО "Княгининская швейная фабрика" Александра Свистунова. Такое решение вынес Московский гарнизонный военный суд, передает ТАСС.

Следствие установило, что в 2017 году ведомство заключило с фабрикой более 20 госконтрактов на сумму свыше 500 млн рублей. Все они касались поставок вещевого имущества для нужд армии. Именно в этот период, по данным следствия, и произошла передача взятки. Демчик получил 1 млн рублей от Свистунова за содействие при приёмке продукции, поставляемой предприятием по контрактам.

Суд признал Демчика виновным в получении взятки в крупном размере с вымогательством. Помимо срока, ему назначили штраф в размере 3 млн рублей, лишили воинского звания и запретили занимать руководящие должности в органах власти и местного самоуправления на пять лет.

Полученные от Свистунова деньги будут изъяты и переданы в доход государства. Изначально речь шла о взятке в размере 4 млн рублей, однако после того как Свистунов признал вину и пошёл на сделку со следствием, сумма была снижена. Это позволило переквалифицировать обвинение Демчику с особо крупной взятки на крупную.

Что касается самого Свистунова, уголовное преследование в его отношении прекращено. Он освобождён от ответственности и домашнего ареста, а арест с его имущества снят.

