Число изнасилований в Нижегородской области снизилось на 24,6%

В Нижегородской области за одиннадцать месяцев текущего года зафиксировано 49 случаев изнасилования. Об этом сообщается в отчете регионального управления МВД.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число преступлений такого характера сократилось на 24,6% — с 65 до 49 случаев.
Общее количество зарегистрированных преступлений в регионе также уменьшилось. С января по ноябрь было зафиксировано 30 504 правонарушения, что на 2,1% меньше, чем за тот же период прошлого года.
При этом в некоторых категориях преступлений наблюдается рост. В частности, число убийств увеличилось на 6,5%.
Ранее сообщалось, что полицейские установили личность мужчины, пытавшегося изнасиловать нижегородку почти десять лет назад.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+