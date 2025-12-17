Число изнасилований в Нижегородской области снизилось на 24,6% Происшествия

В Нижегородской области за одиннадцать месяцев текущего года зафиксировано 49 случаев изнасилования. Об этом сообщается в отчете регионального управления МВД.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число преступлений такого характера сократилось на 24,6% — с 65 до 49 случаев.

Общее количество зарегистрированных преступлений в регионе также уменьшилось. С января по ноябрь было зафиксировано 30 504 правонарушения, что на 2,1% меньше, чем за тот же период прошлого года.

При этом в некоторых категориях преступлений наблюдается рост. В частности, число убийств увеличилось на 6,5%.

Ранее сообщалось, что полицейские установили личность мужчины, пытавшегося изнасиловать нижегородку почти десять лет назад.