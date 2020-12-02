Проект музея в Арзамасе получит президентский грант

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Проект "Музей в каждый дом" в Арзамасе стал одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Инициатива будет реализована в партнерстве с Музеем русского патриаршества. Проект необходим, в первую очередь, людям с ограниченными возможностями здоровья для повышения доступа в музеи.
ЦРД "Мой город" в Арзамасе создан 7 лет назад. За этот период волонтеры реализовали десятки проектов, провели сотни мероприятий, оказали помощь тысячам людей, участвовали в благоустройстве детских площадок, поддерживали добровольческие инициативы и создание новых некоммерческих организаций.
Как заявлял ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, по итогам первого конкурса победителями в регионе признали 42 проекта.
"Здорово, что от нашего региона на конкурс были представлены такие сильные и достойные проекты. Каждая инициатива реально улучшает жизнь людей, помогает тем, кто в этом нуждается. Нижегородская область сегодня - один из лидеров в стране по реализации проектов в социальной сфере. Уверен, что это направление будет только развиваться", - добавил Глеб Никитин.
Всего на реализацию проектов нижегородских НКО будет выделено 68 млн рублей. Среди субъектов Приволжского федерального округа Нижегородская область заняла 2-е место по объему привлеченных денежных средств.
С подробной информацией о проектах и победителях от Нижегородской области можно ознакомиться на официальном сайте Фонда президентских грантов по ссылке.
Напомним, технический музей приглашает на экскурсии.
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