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Проект музея в Арзамасе получит президентский грант

16 января 2021 10:38  [103] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Проект "Музей в каждый дом" в Арзамасе стал одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Инициатива будет реализована в партнерстве с Музеем русского патриаршества. Проект необходим, в первую очередь, людям с ограниченными возможностями здоровья для повышения доступа в музеи.

ЦРД "Мой город" в Арзамасе создан 7 лет назад. За этот период волонтеры реализовали десятки проектов, провели сотни мероприятий, оказали помощь тысячам людей, участвовали в благоустройстве детских площадок, поддерживали добровольческие инициативы и создание новых некоммерческих организаций.

Как заявлял ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, по итогам первого конкурса победителями в регионе признали 42 проекта.

"Здорово, что от нашего региона на конкурс были представлены такие сильные и достойные проекты. Каждая инициатива реально улучшает жизнь людей, помогает тем, кто в этом нуждается. Нижегородская область сегодня - один из лидеров в стране по реализации проектов в социальной сфере. Уверен, что это направление будет только развиваться", - добавил Глеб Никитин.

Всего на реализацию проектов нижегородских НКО будет выделено 68 млн рублей. Среди субъектов Приволжского федерального округа Нижегородская область заняла 2-е место по объему привлеченных денежных средств.

С подробной информацией о проектах и победителях от Нижегородской области можно ознакомиться на официальном сайте Фонда президентских грантов по ссылке.

Напомним, технический музей приглашает на экскурсии.

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Теги:
Арзамас Гранты Музеи
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